"Ответ воина": Усик отрегировал на расстрел безоружного военнопленного

Героям слава!

Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, IBA та IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик присоеднился к акции, которая заполонила соцсети.

Напомним, что сегодня в Интернете распространилось видео с расстрелом украинского бойца росийскими террористами. Мужчину пытались заставить снять шеврон ВСУ, на что тот ответ "Слава Украине" и был расстрелян.

"Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою", - написал Усик в сторис у себя в Инстаграме.

Инстаграм Олександра Усика

Соответствующие посты появились в социальных сетях прездиента Украины, украинских клубов и организаций.

Ранее, напомним, постом отметился и Руслан Малиновский.