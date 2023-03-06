Промоутер Хрговича: Я буду удивлен, если бой Усик - Фьюри состоится

Калле Зауэрланд высказался о титульном поединке между украинцем и британцем.

Промоутер хорватского супертяжеловеса Филипа Хрговича Калле Зауэрланд поделился мнением относительно поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам функционера, он сомневается, что состоится бой между украинцем и британцем за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

"Я надеюсь, что парни подерутся, ведь в таком случае Филип получит возможность побороться за четыре пояса".

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"Я был бы удивлен, если бы этот поединок состоялся. Там явно есть какие-то внутренние проблемы, я не знаю, кто оказался проблемой, это кто-то со стороны Усика или Фьюри. Скажем так, на данный момент X плюс Y не равно Z", - приводит слова промоутера Boxing Social.

Ранее именитый тренер предположил, почему Усик и Фьюри не могут договориться.