Владимир Кличко: Президент МОК представляет российские интересы, а не олимпийские ценности

Легендарный украинский боксер резко отреагировал на возможный допуск к Олимпиаде представителей страны-террориста.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался по поводу намерения разрешить спортсменам из страны-агрессора выступать на Олимпиаде.

Легендарный украинский боксер раскритиковал президента МОК Томаса Баха, продвигающего идею о восстановлении в правах россиян и белорусов, отметив, что тот, несмотря на свой статус, далек от понятия олимпийских ценностей.

"Томас Бах все время говорит о "нейтралитете" МОК. Но дело в том, что Бах не нейтрален. Он представляет российские интересы, а не олимпийские ценности. Он не может стоять под белым флагом. Спорт, бизнес и политика очень связаны друг с другом. Олимпийские игры, в частности, всегда были частью политики.

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Говоря о цветах, белом нейтральном флаге, в немецком языке есть хорошее выражение: "Вы должны показать свои цвета". Здесь нет никаких "если" и "или". К сожалению, Бах представляет не олимпийские ценности, а агрессора, поддерживает пропаганду. Многие российские спортсмены представляют клубы минобороны рф. Они соревновались на зимних Олимпийских играх и теперь планируют соревноваться на следующих летних Играх. Российская пропаганда этим пользуется. Вы выпускаете на мировую арену агрессора, убийцу и его представителей и пособников.

Я еще не видел, чтобы кто-нибудь из нынешних российских спортсменов публично выступал против войны. Значит, они ее поддерживают. И мы уже видели спортсменов со знаком Z. Они поддерживают этот режим, эту войну, эту пропаганду", - приводит слова Кличко Boxing Scene.

Напомним, ранее Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил, что украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям будут допущены россияне и белорусы, вопрос о возвращении которых начал рассматривать МОК.