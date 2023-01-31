"Пузо, я иду за тобой": Усик вновь изящно обратился к Фьюри

Украинский боксер в предвкушении титульного поединка.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в ближайшее время проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

В преддверии боя боксеры работают над промоушеном, чтобы привлечь внимание фанатов.

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В очередной раз украинский спортсмен обратился к Фьюри прямо с тренировки, которую проводит в бассейне.

"Эй, пузо, я иду за тобой", - сказал Усик.

Hey, Belly I’m coming for you!@Tyson_Fury pic.twitter.com/kX0FThGGIK — Alexander Usyk (@usykaa) January 31, 2023

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее стала известна единственная проблема на пути анонса титульного поединка.