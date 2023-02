"У россиян золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин": Кличко обратился к президенту МОК

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сделал обращение к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Прославленный украинский боксер резко отреагировал на возможное возвращение к соревнованиям российских и белорусских спортменов.

"Уважаемый Томас Бах. Вы - президент МОК. Вы являетесь представителем всемирных ценностей толерантности и мира. Вы предлагаете разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в Играх в Париже.

Я вам говорю, что сегодня россияне - олимпийские чемпионы в преступлениях против мирного населения. У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что станете соучастником этой отвратительной войны", - заявил Кличко.

Today russians have the gold medal in war crimes, deportation of children and rape of women. You can't put your @Olympics emblem on these crimes dear Thomas Bach. @iocmedia #RoadToParis2024 #StopTheWar pic.twitter.com/v9ohDb13xe