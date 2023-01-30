Нганну назвал дату потенциального боя с Фьюри

Камерунец ожидает выхода на ринг с британцем этим летом.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Общался с его представителями, но сейчас он заняты организацией поединка с Александром Усиком, который запланирован на апрель.

До этого времени он не будет свободен. Тем не менее, я пытаюсь понять, можем ли мы заключить соглашение до этого боя.

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Это даст мне возможность подготовиться к бою по боксу. У меня нет проблем с графиком. Надеюсь, наш бой с Фьюри состоится в июне или июле. Это вполне осуществимо", – сказал Нганну в интервью TMZ Sport.

Напомним, камерунский тяжеловес выступал в UFC c 2015 года. За это время Нганну провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел всего 2 поражения.