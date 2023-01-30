Усик будет восстанавливать дом, в котором россияне убили тренера по боксу

Украинский боксер не мог пройти мимо истории близкого человека.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился подробностями средств на восстановление дома, в котором убили тренера по боксу Алексея Джунковского.

По словам украинского боксера, он поможет восстановить дом своего бывшего знакомого.

"Я случайно выбрал этот дом для осмотра. Когда мы пришли и увидели, как разрушен этот дом, я был немного удивлен.

В этом доме был боксерский зал моего хорошего знакомого. Мы с ним были в сборной, вместе ездили на соревнования по боксу. Алексей Джунковский был расстрелян российскими солдатами прямо в этом зале", - приводит слова Усика RFI.

Напомним, Джунковский был расстрелян российскими оккупантами 28 марта 2022 года.

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