Усик: В конце боя с Джошуа понял, что если упаду я, то упадет и моральный дух наших защитников

Украинец рассказал, что именно военные убедили его готовиться к реваншу.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBA Александр Услик рассказал, что мотивировало его перед и во время второго бояс Энтони Джошуа.

По словам украинца, ключевым фактором его решения начать готовиться к поединку с "Эй-Джеем" стал разговор с бойцами ВСУ.

"Ребята из Вооруженных сил меня убедили, что нужно готовиться и бороться, чтобы помочь своей стране на международной арене, говорить об этом и приносить Украине возможности для восстановления страны. Это было трогательно, потому что некоторые ребята сказали мне: "Ты должен согласиться на реванш с Джошуа, подготовиться и вернуться с победой".

Десять-пятнадцать ребят приехали в Саудовскую Аравию и поддержали меня. Этих солдат, которые воюют с первого дня, мы привезли посмотреть бой. У некоторых ребят не было конечностей. Когда я встречался с ними накануне боя, я чувствовал, что со мной часть украинской армии.

В девятом раунде я понял, что если я сейчас упаду, то упадет и дух бойцов, которые защищают нашу страну. Я боксировал не для себя, я боксировал для всех, кто защищает страну", - сказал Усик.

Напомним, ранее стало известно, что мешает объявить о бое Усик - Фьюри