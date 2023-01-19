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"Кролик идет за тобой": Усик пригрозил Фьюри, ответив на дерзкие высказывания

Украинский чемпион не стал отмалчиваться после очередного выпада в свой адрес.
"Кролик идет за тобой": Усик пригрозил Фьюри, ответив на дерзкие высказывания

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на очередные высказывания со стороны чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

На днях британский боксер записал видеообращение к украинцу, в котором в своем дерзком стиле вызвал того на бой и обозвал его "кроликом".

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Усик в свою очередь не остался в долгу и поддержал обмен острыми выпадами в соцсетях. У себя в Twitter украинец пригрозил британцу, что "кролик" идет за ним и снова назвал соперника уже привычным прозвищем, указав ему на лишний вес.

"Кролик идет за тобой. Пузо!" - написал Усик.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал новые сроки проведения боя против Александра Усика.

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