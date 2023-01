"Кролик идет за тобой": Усик пригрозил Фьюри, ответив на дерзкие высказывания

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на очередные высказывания со стороны чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

На днях британский боксер записал видеообращение к украинцу, в котором в своем дерзком стиле вызвал того на бой и обозвал его "кроликом".

Усик в свою очередь не остался в долгу и поддержал обмен острыми выпадами в соцсетях. У себя в Twitter украинец пригрозил британцу, что "кролик" идет за ним и снова назвал соперника уже привычным прозвищем, указав ему на лишний вес.

"Кролик идет за тобой. Пузо!" - написал Усик.

The rabbit is coming for you.Belly!@Tyson_Fury pic.twitter.com/2fcymEaLIX