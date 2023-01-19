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Промоутер Франклина надеется организовать ему бой с Джошуа

Американский супертяж может стать следующим соперником бывшего чемпиона.
Промоутер Франклина надеется организовать ему бой с Джошуа

Промоутер Дмитрий Салита, представляющий интересы американского супертяжеловеса Джермейна Франклина, высказался по поводу возможного боя его подопечного против бывшего обладателя поясов в дивизионе Энтони Джошуа.

По его словам, на днях он уже контактировал с представителями британского боксера и ждет от них конкретного предложения по поводу организации поединка.

"Да, Джермейн взволнован возможностью еще раз показать британским фанатам бокса, что он лучший американский супертяжеловес в мире. Как вы видели в бою с Уайтом, Джермейна не пугает громкое имя, даже если оно находится за тысячи миль от дома.

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Его образ мыслей - стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Победить Джошуа, победить Уайта в бое-реванше и сразиться с победителем боя Фьюри - Усик", - приводит слова Салиты Sky Sports.

Отметим, что в своем последнем поединке Франклин решением судей уступил Диллиану Уайту.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может провести следующий бой против австралийца Дэмси Маккина.

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