Джервонта Дэвис одолел Эктора Луиса Гарсию, вынудив соперника отказаться от продолжения боя

Оппонент регулярного чемпиона WBA не смог выйти на девятый раунд.

В ночь с 7 на 8 января на Capital One Arena в Вашингтоне состоялось боксерское шоу, главным событием которого стал бой между регулярным чемпионом по версии WBA в легком весе американецем Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO) и доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-1, 10 KO).

Старт поединка соперники провели в неспешном темпе и начали действовать более активно только с третьего раунда. Во второй трехминутке доминиканский боксер получил предупреждение от рефери за удар ниже пояса.

Дэвис пытался сблизиться с оппонентом, но тот довольно успешно держал его на расстоянии джебом. Тем не менее после середины противостояния американец начал наращивать преимущество, но и его соперник не боялся идти в размен.

Бой неожиданно был приостановлен в восьмом раунде из-за болельщиков, которые устроили драку в зале.

После возобновления поединка под конец этой трехминутки Дэвису удалось нанести несколько хороших ударов и потрясти оппонента левым боковым. Доминиканца спас от нокаута гонг.

Все же в перерыве Гарсия отказался выходить на девятый раунд. В итоге Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом.