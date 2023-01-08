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Джервонта Дэвис одолел Эктора Луиса Гарсию, вынудив соперника отказаться от продолжения боя

Оппонент регулярного чемпиона WBA не смог выйти на девятый раунд.
Джервонта Дэвис одолел Эктора Луиса Гарсию, вынудив соперника отказаться от продолжения боя

В ночь с 7 на 8 января на Capital One Arena в Вашингтоне состоялось боксерское шоу, главным событием которого стал бой между регулярным чемпионом по версии WBA в легком весе американецем Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO) и доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-1, 10 KO).

Старт поединка соперники провели в неспешном темпе и начали действовать более активно только с третьего раунда. Во второй трехминутке доминиканский боксер получил предупреждение от рефери за удар ниже пояса.

Дэвис пытался сблизиться с оппонентом, но тот довольно успешно держал его на расстоянии джебом. Тем не менее после середины противостояния американец начал наращивать преимущество, но и его соперник не боялся идти в размен.

Бой неожиданно был приостановлен в восьмом раунде из-за болельщиков, которые устроили драку в зале.

После возобновления поединка под конец этой трехминутки Дэвису удалось нанести несколько хороших ударов и потрясти оппонента левым боковым. Доминиканца спас от нокаута гонг.

Все же в перерыве Гарсия отказался выходить на девятый раунд. В итоге Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом.

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