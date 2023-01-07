Дэвис - Гарсия: прогноз на бой 08.01.2023

Прогноз на бой Джервонта Дэвис - Эктор Гарсия. Узнай на iSport кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой

В ночь на 8 января в Вашингтоне состоится, возможно, одно из главных боев года между Джервонтой Дэвисом и Эктором Гарсией.

Опытный и яркий американец будет защищать титул WBA World в легком весе против многообещающего доминиканца. И хотя Дэвис в последнее время по шею зарыт в скандалы, никто не ожидает, что Гарсия сможет забрать у него титул.

В частности отметим, что в андеркарде украинец Карен Чухаджян проведет бой против американца Джарона Энниса.

Коэффициент и ставки на бой Дэвис – Гарсия

Ключевым вопросом вечера будет не то, кто выиграет сражение, а насколько быстро и ярко он завершится. Букмекеры полностью предпочитают американца, и шансов на удивление почти нет.

Несмотря на то, что боксеры раньше не встречались, немногие считают, что Гарсия сможет стать конкурентом "Танка".

Прогноз букмекеров на бой Дэвис – Гарсия:

Победа Дэвиса: 1.06

Победа Дэвиса нокаутом: 1.27

Победа Гарсии: 8,5

Победа Гарсии нокаутом: 19.00

Тем не менее, согласно коэффициентам, ожидается, что Гарсия сможет простоять не менее семи раундов. Наиболее вероятно победа Дэвиса в 7 или 8 раундах.

Статистика боев Дэвиса и Гарсии

Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Статистика боев

Дэвис - Гарсия

27 победы 16

25 нокаутом 0

0 Поражения 0

Поединок начнется в 4 утра 8 января по киевскому времени.