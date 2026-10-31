Усик вернется в тяжелый вес ради титульного поединка

Украинский боксер собирается подраться с Давидом Бенавидесом.

Бывший бесспорный чемпион супертяжелого веса Александр Усик планирует вернуться в тяжелый дивизион, где также в свое время был абсолютом.

Об этом сообщает The Ring со ссылкой на директора команды украинского боксера Сергея Лапина.

Отмечается, что в тяжелом весе украинец собирается устроить бой против чемпиона мира по версиям WBA и WBO Давида Бенавидеса, который 5 декабря проведет унификацию с обладателем титула WBC Михалом Чеслаком.

Усик свой последний поединок в тяжелом дивизионе провел еще в ноябре 2018 года, одержав досрочную победу в восьмом раунде над Тони Беллью, после чего поднялся в супертяжелый вес, где дважды становился абсолютным чемпионом.