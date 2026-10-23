Хргович уверен в победе Фьюри над Джошуа в предстоящем бое

Хргович уверен в победе Фьюри над Джошуа, основываясь на последнем поединке британца.

Во время интервью для The Ariel Helwani Show хорватский боксер Хргович высказался в поддержку Фьюри. Он считает, что последний поединок Джошуа дает преимущество Фьюри.



"Думаю, Фьюри победит, если судить по последнему выступлению Джошуа. Вы видели, как он дрался с боксером-джорнименом и оказался в нокдауне через 10 секунд после такого слабого удара. Это было безумие. Я не мог поверить в увиденное", - рассказал Хргович.



Хргович также предполагает, что Фьюри имеет шансы победить Джошуа досрочно, но не делает окончательных выводов.



"Думаю, Фьюри нокаутирует его, да, но посмотрим. Мне кажется, это будет интересный бой, потому что они оба суперзвезды. Но, полагаю, пик их карьеры уже позади", - заявил чемпион IBF.



Поединок между Джошуа и Фьюри запланирован на 11 декабря в Кардиффе. Победитель станет обладателем титула чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжелом весе.