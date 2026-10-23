Команда Кордины согласовала бой с Пакьяо: ожидаемая дата - 11 декабря
Эдди Хирн, промоутер, подтвердил, что команда Кордины согласовала условия предстоящего поединка. Ожидается, что бой состоится 11 декабря в Кардиффе.
"Мы пришли к соглашению о бое с Мэнни Пакьяо. Но мы пока не можем быть уверены в его проведении. С нашей стороны, мы готовы к этому бою", - заявил Хирн на пресс-конференции, цитирует Boxing News 24.
Ранее Шакур Стивенсон из США рассматривался как потенциальный соперник Пакьяо, но этот вариант не был реализован. Организаторы также рассмотрели возможность проведения боя с бывшими чемпионами мира Дэнни Гарсией и Амиром Ханом.
Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, когда он бился с Марио Барриосом за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Бой завершился ничьей, и Барриос сохранил свой чемпионский титул.
Напомним, объединенный чемпион тяжелого веса выразил желание встретиться с Усиком в своей весовой категории.