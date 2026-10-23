Команда Кордины согласовала бой с Пакьяо: ожидаемая дата - 11 декабря

Бой с Пакьяо ожидается 11 декабря, но его проведение еще не гарантировано, подтвердил промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн, промоутер, подтвердил, что команда Кордины согласовала условия предстоящего поединка. Ожидается, что бой состоится 11 декабря в Кардиффе.



"Мы пришли к соглашению о бое с Мэнни Пакьяо. Но мы пока не можем быть уверены в его проведении. С нашей стороны, мы готовы к этому бою", - заявил Хирн на пресс-конференции, цитирует Boxing News 24.



Ранее Шакур Стивенсон из США рассматривался как потенциальный соперник Пакьяо, но этот вариант не был реализован. Организаторы также рассмотрели возможность проведения боя с бывшими чемпионами мира Дэнни Гарсией и Амиром Ханом.



Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, когда он бился с Марио Барриосом за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Бой завершился ничьей, и Барриос сохранил свой чемпионский титул.



Напомним, объединенный чемпион тяжелого веса выразил желание встретиться с Усиком в своей весовой категории.