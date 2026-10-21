Мейвезер против Тайсона: ожидаемый боксерский поединок назначен на декабрь

Согласно информации от представителя организационного комитета CSI, которую передает talkSPORT, в декабре текущего года ожидается проведение боксерского поединка.

Слова представителя передает источник:

В декабре у нас выставочный бой Мейвезер - Майк Тайсон. Он точно состоится в декабре. А бой Пакьяо - Мейвезер будет проведен, полагаю, где-то в 2027-м.