Мейвезер против Тайсона: ожидаемый боксерский поединок назначен на декабрь
Выставочный бой Мейвезера и Тайсона ожидается в декабре, а поединок Мейвезера против Пакьяо возможен в 2027 году.
Согласно информации от представителя организационного комитета CSI, которую передает talkSPORT, в декабре текущего года ожидается проведение боксерского поединка.
Слова представителя передает источник:
В декабре у нас выставочный бой Мейвезер - Майк Тайсон. Он точно состоится в декабре. А бой Пакьяо - Мейвезер будет проведен, полагаю, где-то в 2027-м.
Изначально бой был запланирован на весну 2025 года, однако из-за травмы руки Тайсона его пришлось отложить. Попытки перенести бой на сентябрь также не привели к успеху из-за неконтролируемых обстоятельств.
Проблемы возникли из-за контрактного спора между Мейвезером и CSI. Организаторы выплатили боксеру аванс в размере 4,75 миллиона долларов в рамках договора, который также предусматривал второй бой с Мэнни Пакьяо. Однако оба боя так и не состоялись.
На сегодняшний день Мейвезеру 49 лет, а Тайсону - 60. Их поединок будет проведен по выставочным правилам и не будет засчитан в официальную профессиональную статистику боксеров.
В завершение, стоит упомянуть, что Дюбуа назвал своего предпочитаемого соперника.
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