Дюбуа готов к бою с Фьюри: прорыв и новая ступень

"Хочу сразиться с Фьюри, это будет мой прорыв", - заявил Дюбуа, отметив, что Фьюри - последний из ведущих боксеров, с которым он еще не бился.

Владелец титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказал амбиции встретиться в бою с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.



Дюбуа, представитель Великобритании в боксе, отметил, что Фьюри является единственным заметным боксером на сегодняшний день, с которым он еще не бился в ринге.



"Безусловно, я хочу подраться с Фьюри. Это станет прорывом. Для меня это будет выход на новый уровень. Я уже подрался со всеми топовыми бойцами нынешней эпохи. Я дрался со всеми. Фьюри - последний.

Фьюри - настоящий боец. Я уверен, что он сам захочет этого боя. Посмотрим, как он покажет себя в поединке с Энтони Джошуа. Я уверен, что наш промоутер Фрэнк Уоррен с радостью организовал бы такой бой.

В этом и заключается бокс. Это высочайший уровень, действительно самый высокий уровень. Вот как это выгляди", - цитирует Дюбуа Sky Sports.



Ранее Дюбуа поделился своими впечатлениями от победы в реванше с Фабио Уордли.