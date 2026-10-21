Бенавидес анонсирует бои с Опетайей, Бетербиевым и Усиком после Чеслака

Бенавидес намерен встретиться на ринге с Опетайей, Бетербиевым и Усиком после боя с Чеслаком.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Давид Бенавидес раскрыл свои амбиции после предстоящего боя с Михалом Чеслаком, обладателем титула WBC.



Американец Бенавидес планирует встретиться на ринге с Джеем Опетайей и Артуром Бетербиевым, а также проявил интерес к поединку с Александром Усиком, экс-чемпионом в супертяжелом весе.



"После поединка с Чеслаком я подпишу контракт на три боя. Мы обсуждаем поединки с Джеем Опетайей, Артуром Бетербиевым и, возможно, Александром Усиком. Бои с Опетайей и Бетербиевым состоятся в тяжелом весе. А вот насчет боя с Усиком у меня есть некоторые сомнения. Он может состояться либо в тяжелом, либо в супертяжелом весе.

Это три отличных поединка, которые должны состояться, и они состоятся. Я не просто бросаю слова на ветер, обещая подраться с этими парнями, а потом не дерусь. Я собираюсь выйти против них, потому что именно с ними я хочу сразиться. Мне нужны Опетайя, Бетербиев и Усик", - передает BoxingScene слова Бенавидеса.



Стоит отметить, что ранее были названы возможные соперники Усика после отмены боя с Деонтеем Уайлдером.