Усик vs Дюбуа: третий раунд или новые вызовы?

Третий бой с Дюбуа или новые вызовы: что выберет Усик?

Интерес к возможному третьему бою между Дюбуа и Усиком возрос после того, как Дюбуа во втором раунде нокаутировал Фабио Уордли и сохранил свой титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Однако, по мнению американского журналиста Кена Хисснера, такой бой имеет больше важности для Дюбуа, нежели для Усика.



Журналист задается вопросом:

Что, собственно, Усик приобретает от победы над тем, кого он уже дважды укладывал на ринге?

Хисснер считает, что Усику стоит обратить внимание на боксеров, с которыми он еще не встречался в ринге. В качестве такого соперника он предлагает Деонтея Уайлдера, хотя, по его данным, переговоры о бое не привели к результату.Журналист также называет Тайсона Фьюри и Дэвида Бенавидеса в качестве возможных соперников Усика. Проведение третьего боя с Фьюри может зависеть от исхода его поединка с Джошуа, намеченного на 11 декабря.Бенавидес, с другой стороны, может предложить Усику новый вызов.Однако Хисснер сомневается, что победа над Уордли полностью разрешила все сомнения относительно Дюбуа. Британец должен еще доказать, что способен справиться с тактикой Усика и не позволить ему диктовать условия боя.

Хисснер уверен:

Следующий бой для Усика должен представлять из себя нечто большее, чем просто известное в боксе имя или очередное завоевание чемпионского пояса.

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