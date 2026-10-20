Миллер присоединяется к тренировкам Фьюри в Майами, укрепляя свои позиции в супертяжелом весе.

Американский боксер в весовой категории супертяжелый вес Джаррелл Миллер присоединился к тренировкам британского боксера Тайсона Фьюри, также известного как "Цыганский король". Ранее Миллер был рассмотрен в качестве соперника для Энтони Джошуа.



Сейчас Фьюри занимается в Delray Boxing Club в Майами под руководством тренера Шугар-Хилла Стюарда и физиотерапевта Кристиана Блэклока.



Фьюри уже провел несколько раундов спарринга с Джо Джойсом, и теперь Миллер присоединился к его тренировочной команде, стремясь укрепить свое положение в супертяжелом весе.



Фьюри опубликовал черно-белые фотографии с тренировки с Миллером в социальных сетях, выразив признательность всем, кто принимал участие в тренировке.



Миллер уже помогал Фьюри готовиться к важным боям, включая защиту титула WBC против Диллиана Уайта в 2022 году.



Фьюри рассказал, что их первая совместная тренировка состоялась в 2011 году. Он утверждал, что после первого дня спарринга отправил Миллера домой, так как семь раз отправил его в нокдаун. Однако впоследствии они продолжили сотрудничество.



Миллер планировал бой с Джошуа в июне 2019 года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, но бой был отменен после того, как Миллер не прошел три допинг-теста. В его образцах были найдены запрещенные вещества, включая GW1516, гормон роста и ЭПО.



В завершение, стоит упомянуть, что Шакур прекратил сотрудничество с Zuffa Boxing, не проведя ни одного боя.