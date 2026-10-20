"Цыганский король" Тайсон Фьюри привлекает Джаррелла Миллера для тренировок в Майами
Американский боксер в весовой категории супертяжелый вес Джаррелл Миллер присоединился к тренировкам британского боксера Тайсона Фьюри, также известного как "Цыганский король". Ранее Миллер был рассмотрен в качестве соперника для Энтони Джошуа.
Сейчас Фьюри занимается в Delray Boxing Club в Майами под руководством тренера Шугар-Хилла Стюарда и физиотерапевта Кристиана Блэклока.
Фьюри уже провел несколько раундов спарринга с Джо Джойсом, и теперь Миллер присоединился к его тренировочной команде, стремясь укрепить свое положение в супертяжелом весе.
Фьюри опубликовал черно-белые фотографии с тренировки с Миллером в социальных сетях, выразив признательность всем, кто принимал участие в тренировке.
Миллер уже помогал Фьюри готовиться к важным боям, включая защиту титула WBC против Диллиана Уайта в 2022 году.
Фьюри рассказал, что их первая совместная тренировка состоялась в 2011 году. Он утверждал, что после первого дня спарринга отправил Миллера домой, так как семь раз отправил его в нокдаун. Однако впоследствии они продолжили сотрудничество.
Миллер планировал бой с Джошуа в июне 2019 года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, но бой был отменен после того, как Миллер не прошел три допинг-теста. В его образцах были найдены запрещенные вещества, включая GW1516, гормон роста и ЭПО.
В завершение, стоит упомянуть, что Шакур прекратил сотрудничество с Zuffa Boxing, не проведя ни одного боя.