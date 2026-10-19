Чемпион мира Шакур Стивенсон расстается с Zuffa Boxing и становится свободным агентом

Читайте также: Билл Хейни раскрывает детали предстоящего боя сына: дата, место и весовой лимит

Владеющий титулом чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) решил прекратить свои отношения с Zuffa Boxing, несмотря на то, что не провел ни одного боя под их эгидой.



29-летний американский боксер, обладающий чемпионскими титулами в четырех весовых категориях, самостоятельно объявил о своем решении прекратить сотрудничество.

The Ring, цитируя Стивенсона, сообщает:

Я работал как проклятый, оставался сосредоточенным, восемь недель провел в тренировочном лагере, готовясь к боям, которые, как мне обещали, должны были состояться, но так и не состоялись.

Что есть, то есть - таков уже боксерский бизнес. Я ни на кого не держу зла, но попросил разорвать отношения с Zuffa Boxing, и на этих выходных мою просьбу удовлетворили.

Теперь я официально свободный агент. Беру свою карьеру в собственные руки, запускаю собственную промоутерскую компанию и готов сотрудничать с другими промоутерами, которые серьезно относятся к моему будущему. Я хочу проводить самые громкие бои в легком или первом полусреднем весе - именно в последнем я владею титулом.

Никто из этих парней не сможет меня победить. Дайте мне год-два, и мы дойдем до полусреднего. Меня уже подталкивают к переходу в этот вес. Я перейду туда, но тогда, когда сам решу, а не когда этого захочет кто-то другой. Вскоре я стану лучшим бойцом P4P. Я открыт к совместным промоушенам и сотрудничеству с любыми трансляторами.