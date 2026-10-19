Дело о допинге против экс-чемпиона мира по боксу Околи закрыто: WBC принял доказательства случайного употребления

Околи доказал случайное попадание допинга в организм и готов вернуться на ринг.

Всемирный боксерский совет (WBC) официально прекратил рассмотрение дела о допинге, связанного с экс-двукратным чемпионом мира по боксу Лоуренсом Околи (23-1, 17 КО).



WBC в своем заявлении указал, что обе стороны достигли соглашения в данном вопросе, учтя доказательства Околи о случайном попадании запрещенного вещества в его организм из-за действий третьих лиц.

В заявлении WBC говорится:

На протяжении всего процесса господин Околи сотрудничал с WBC в ходе расследования и предоставил доказательства наличия смягчающих обстоятельств, подтверждающие его позицию о том, что запрещенное вещество попало в его организм в результате действий третьего лица, без его ведома или согласия. WBC принял во внимание эти доводы, а также безупречную историю допинг-проб господина Околи и его готовность к сотрудничеству на протяжении всего процесса.

Околи также прокомментировал закрытие дела, выразив свое намерение вернуться на ринг.

Околи заявил:

Чистый спорт всегда был для меня чрезвычайно важен. Я полностью сотрудничал на протяжении всего процесса и остаюсь привержен высочайшим стандартам честности в боксе. Я с нетерпением жду следующего этапа своей карьеры и активного возвращения в спорт в ближайшие месяцы, а также намерен использовать этот опыт, чтобы помочь просветить других спортсменов о важности понимания и контроля всего, что попадает в их организм.

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