Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Дело о допинге против экс-чемпиона мира по боксу Околи закрыто: WBC принял доказательства случайного употребления

Околи доказал случайное попадание допинга в организм и готов вернуться на ринг.
Дело о допинге против экс-чемпиона мира по боксу Околи закрыто: WBC принял доказательства случайного употребления
Лоуренс Околи / Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) официально прекратил рассмотрение дела о допинге, связанного с экс-двукратным чемпионом мира по боксу Лоуренсом Околи (23-1, 17 КО).

WBC в своем заявлении указал, что обе стороны достигли соглашения в данном вопросе, учтя доказательства Околи о случайном попадании запрещенного вещества в его организм из-за действий третьих лиц.

В заявлении WBC говорится:

На протяжении всего процесса господин Околи сотрудничал с WBC в ходе расследования и предоставил доказательства наличия смягчающих обстоятельств, подтверждающие его позицию о том, что запрещенное вещество попало в его организм в результате действий третьего лица, без его ведома или согласия. WBC принял во внимание эти доводы, а также безупречную историю допинг-проб господина Околи и его готовность к сотрудничеству на протяжении всего процесса.



Околи также прокомментировал закрытие дела, выразив свое намерение вернуться на ринг.

Околи заявил:

Чистый спорт всегда был для меня чрезвычайно важен. Я полностью сотрудничал на протяжении всего процесса и остаюсь привержен высочайшим стандартам честности в боксе. Я с нетерпением жду следующего этапа своей карьеры и активного возвращения в спорт в ближайшие месяцы, а также намерен использовать этот опыт, чтобы помочь просветить других спортсменов о важности понимания и контроля всего, что попадает в их организм.



Напомним, что в апреле Околи, на тот момент лидер рейтинга WBC в тяжелом весе, сдал положительный допинг-тест перед боем с Тони Йокой, что привело к отмене боя.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости