Хргович готовится к защите титула и объединительному бою с Дюбуа

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Кит Коннолли, менеджер Филипа Хрговича, действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, раскрыл будущие планы для своего боксера.



Коннолли уточнил, что первоочередной задачей для Хрговича является обязательная защита его титула против Фрэнка Санчеса. После этого они рассматривают возможность объединительного боя с Даниэлем Дюбуа, нынешним обладателем пояса WBO.

Коннолли в интервью BoxingScene отметил:

Мы хотим поединок против Дюбуа или, что наиболее вероятно, обязательный бой против Фрэнка Санчеса следующим. Вероятно, это произойдет в Хорватии. Думаю, бой Филипа состоится позже января. Мы еще не обсуждали точную дату, но сейчас ведем переговоры с правительством Хорватии о том, когда именно это произойдет.

Похоже, правительство Хорватии хочет принять участие в организации и поддержать это мероприятие. На мой взгляд, скорее всего, это будет Санчес и Хорватия. Для Филипа будет замечательно провести бой на родине. Думаю, хорватская публика этого заслуживает, как и сам Филип.

Филип предпочел бы встретиться с Дюбуа - это огромный реванш и шанс объединить титулы в весе. Хргович с удовольствием сразился бы с ним следующим, но, скорее всего, мы сначала проведем бой с Санчесом, чтобы закрыть этот вопрос, а затем выйдем на более значимый поединок. Думаю, это в любом случае добавит Филипу уверенности.

Я считаю, что Санчес - достойный соперник для моего бойца. Я знаю, что Санчес отлично выглядел в своем последнем поединке, но Ричард Торрес когда-то в любительском боксе уже бывал в нокауте. Санчес не сможет нокаутировать моего бойца.