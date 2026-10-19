Спорные действия судьи в бою Оланийян против Гарбера вызывают волну возмущения
Судья игнорирует сигнал о сдаче, продолжая бой, что вызывает возмущение в боксерской общественности.
Во втором раунде боксерского поединка Оланийян нанес Гарберу мощный правый удар, который повалил его на канвас. Гарбер сумел подняться до отсчета восьми, однако его тренеры решили прекратить бой, бросив в ринг полотенце.
Судья по имени Пу, стоявшая спиной к углу Гарбера, вначале не заметила этого сигнала. Но когда Оланийян указал ей на произошедшее, Пу выбросила полотенце за пределы ринга и разрешила продолжить бой.
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Не прошло и несколько минут, как Гарбер вновь оказался на полу после очередного удара. Его команда снова бросила полотенце, и на этот раз Пу прекратила бой.
Такие действия судьи вызвали возмущение в боксерской общественности. Дэнни Гилфиллан, корреспондент Boxing News, отметил, что Гарберу пришлось дышать кислородом после боя, и призвал пересмотреть правила, чтобы бросок полотенца автоматически означал окончание боя.
В заключение, стоит упомянуть, что Уордли проиграл Дюбуа в реванше.
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