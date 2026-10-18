Уордли после поражения от Дюбуа: Я вернусь сильнее
Бывший обладатель мирового титула в супертяжелом весе Фабио Уордли высказался о своем недавнем проигрыше в реванше против Даниэля Дюбуа, действующего чемпиона WBO.
Уордли, представляющий Великобританию в боксе, выразил свое признание сопернику и подчеркнул, что не собирается завершать карьеру, обещая вернуться.
"Всегда грустно проигрывать, но что есть, то есть. Я всегда выхожу против самых больших, самых жесткий и самых свирепых бойцов. Нет ничего постыдного в том, что ты испытываешь себя против лучших.
Даниэль - это воплощение того, как нужно возвращаться. И я тоже вернусь. Я вышел с планом на бой, попытался внести коррективы, но это не сработало. Отдаю должное Даниэлю - он здорово подготовился.
Дюбуа проигрывал, но вернулся. Я намерен сделать то же самое. Благодарю Даниэля и его команду за два невероятных боя. Я вернусь сильнее", - приводит слова Уордли talkSPORT.
Также можно просмотреть видео с главными моментами боя Дюбуа - Уордли.