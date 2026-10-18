Дюбуа - о реванше с Уордли: Это была предначертанная судьбой победа

"Я готов к следующим вызовам", - заявил Даниэль Дюбуа после победы над Фабио Уордли в реванше.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа выразил свои чувства относительно реванша с Фабио Уордли, в котором он победил во втором раунде.



Дюбуа, британец, подчеркнул, что его намерением было быстро победить противника.



"Благодарен моему отцу и всей моей команде за их усилия. Фабио - отличный парень, он вышел драться во второй раз, но это мое время, моя эра. С самого начала у меня были свои планы, плохие намерения. Это была божья победа. Мы все сделали хорошо.

В первом бою я оказался прижат к стенке, но в этот раз нам просто нужно было выйти в ринг и показать, что мы не шутим. Именно это мы и сделали.

Я готов драться с любым, кто стоит следующим в очереди. Теперь я чемпион и хочу участвовать в больших боях. На данном этапе карьеры я хочу больших денег и больших боев", - передает слова Дюбуа BBC Sport.



Также можно просмотреть видео с лучшими моментами боя Дюбуа - Уордли.