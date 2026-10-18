Дюбуа - о реванше с Уордли: Это была предначертанная судьбой победа
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа выразил свои чувства относительно реванша с Фабио Уордли, в котором он победил во втором раунде.
Дюбуа, британец, подчеркнул, что его намерением было быстро победить противника.
"Благодарен моему отцу и всей моей команде за их усилия. Фабио - отличный парень, он вышел драться во второй раз, но это мое время, моя эра. С самого начала у меня были свои планы, плохие намерения. Это была божья победа. Мы все сделали хорошо.
В первом бою я оказался прижат к стенке, но в этот раз нам просто нужно было выйти в ринг и показать, что мы не шутим. Именно это мы и сделали.
Я готов драться с любым, кто стоит следующим в очереди. Теперь я чемпион и хочу участвовать в больших боях. На данном этапе карьеры я хочу больших денег и больших боев", - передает слова Дюбуа BBC Sport.
Также можно просмотреть видео с лучшими моментами боя Дюбуа - Уордли.