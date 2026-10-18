Чемпион IBF Хргович бросает вызов Дюбуа после его победы над Уордли

Хргович вызвал на бой Дюбуа после его победы над Уордли, предложив объединительный матч в марте.

Супертяжеловес и чемпион мира по версии IBF Филип Хргович бросил вызов Даниэлю Дюбуа, обладателю титула WBO. Это произошло после того, как Дюбуа одолел Фабио Уордли.



После завершения боя Хргович вступил в ринг и предложил Дюбуа объединительный матч. "Для Даниеля это был легкий вечер. Он отлично справился, быстро победил, так что теперь готов драться со мной в марте. Не так ли, Даниэль?" - произнес Хргович.

Future fight coming?? 🤔 #DuboisWardley2 ▪️ https://t.co/aYce43BpgK — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 17, 2026

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