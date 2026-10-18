Чемпион IBF Хргович бросает вызов Дюбуа после его победы над Уордли
Хргович вызвал на бой Дюбуа после его победы над Уордли, предложив объединительный матч в марте.
Супертяжеловес и чемпион мира по версии IBF Филип Хргович бросил вызов Даниэлю Дюбуа, обладателю титула WBO. Это произошло после того, как Дюбуа одолел Фабио Уордли.
После завершения боя Хргович вступил в ринг и предложил Дюбуа объединительный матч. "Для Даниеля это был легкий вечер. Он отлично справился, быстро победил, так что теперь готов драться со мной в марте. Не так ли, Даниэль?" - произнес Хргович.
Future fight coming?? 🤔 #DuboisWardley2 ▪️ https://t.co/aYce43BpgK— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 17, 2026
В ответ Дюбуа принял вызов, выразив готовность к повторной встрече с Хрговичем, которого он уже одержал победу в июне 2024 года. "Я хочу реванша с ним, хочу вернуть свой старый пояс, я хочу доминировать в этом дивизионе", - заявил Дюбуа.
Тем не менее, Фрэнк Уоррен, промоутер обоих боксеров, не исключил возможность объединительного боя, но подчеркнул, что Хргович должен сначала провести защиту. "Сначала ты проведешь бой в Хорватии, а потом посмотрим, что будет", - отметил Уоррен.
Было отмечено ранее, что промоутер Хрговича намерен организовать для него бой в Хорватии, где его противником будет обязательный претендент Фрэнк Санчес.
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