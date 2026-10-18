Два раунда к развязке: видео победы Дюбуа над Уордли

Дюбуа одерживает победу над Уордли в реванше, доминируя на ринге с начала боя и завершая его техническим нокаутом.

В рамках супертяжелого веса по версии WBO Даниэль Дюбуа (24-3, 23 КО), действующий чемпион мира, одержал победу в реванше над бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-2-1, 19 КО).



Британские боксеры встретились на ринге в ночь на воскресенье, 18 октября, на арене O2 в Лондоне. Этот поединок стал главным событием боксерского шоу от Queensberry Promotions.



Дюбуа быстро набрал преимущество над Уордли, победив его техническим нокаутом. С начала боя он уверенно контролировал ход событий в ринге и уже в первом раунде сильным ударом справа отправил Уордли в нокдаун.



Во втором раунде Дюбуа продолжил уверенно доминировать, что привело к тому, что команда Уордли была вынуждена сдаться, бросив полотенце.



Представляем вам видео с основными моментами боя Дюбуа против Уордли:





Стоит отметить, что в первом матче в мае этого года Дюбуа дважды оказался в нокдауне в начальных раундах, но в итоге выиграл Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде, отобрав у него титул WBO.