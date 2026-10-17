Бой века в Загребе: Хргович против Санчеса за титул чемпиона мира

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Фрэнк Уоррен, промоутер супертяжеловеса и действующего чемпиона мира по версии IBF Филипа Хрговича, раскрыл подробности предстоящего поединка боксера.



Уоррен, который представляет интересы хорватского боксера, объявил о намерении организовать бой в начале 2027 года в Загребе, где родился Хргович. Предполагается, что бой пройдет на арене Загреба.



По предварительным данным, Хрговича ожидает поединок с обязательным претендентом на титул, кубинцем Фрэнком Санчесом.

Слова Уоррена приводит издание The Ring:

Буду несколько сдержан в своем оптимизме по поводу того, что все сложится как надо. Мы предпочитаем сначала довести начатое до конца, а уже потом выступать с заявлениями.

Мы усердно работаем над тем, чтобы организовать этот бой в Хорватии и осуществить его мечту. Он это заслужил. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе станет первым в истории Хорватии, и я уверен, что вся страна придет поддержать своего героя.