Дюбуа против Уордли: реванш за титул WBO намечен на 17 октября в Лондоне

Британские боксеры готовы к реваншу на лондонской арене O2 17 октября.

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Супертяжеловес и нынешний обладатель титула WBO Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) готовится к повторному поединку с бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).



Этот реванш между двумя британскими боксерами намечен на 17 октября и состоится на арене O2 в Лондоне.



Перед предстоящим боем оба боксера прошли обязательное взвешивание, в ходе которого Дюбуа оказался тяжелее Уордли. Вес Дюбуа достиг 115,16 кг, в то время как Уордли весил 112,6 кг.



Результаты взвешивания Дюбуа и Уордли следующие:



- Даниэль Дюбуа - 115,16 кг

- Фабио Уордли - 112,6 кг



Накануне боя британцы устроили последнюю "битву взглядов".





ONE DAY OUT 💥 Daniel Dubois & Fabio Wardley come face-to-face for the final time before their mouthwatering clash tomorrow night 😤🔥 #DuboisWardley2 | Tomorrow | The O2, London | DAZN https://t.co/OyWwq8K5RB — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 16, 2026

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