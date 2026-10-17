Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Дюбуа против Уордли: реванш за титул WBO намечен на 17 октября в Лондоне

Британские боксеры готовы к реваншу на лондонской арене O2 17 октября.
Дюбуа против Уордли: реванш за титул WBO намечен на 17 октября в Лондоне
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли / Getty Images

Читайте также: Дюбуа обещает быстрый нокаут в реванше с Уордли

Супертяжеловес и нынешний обладатель титула WBO Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) готовится к повторному поединку с бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

Этот реванш между двумя британскими боксерами намечен на 17 октября и состоится на арене O2 в Лондоне.

Перед предстоящим боем оба боксера прошли обязательное взвешивание, в ходе которого Дюбуа оказался тяжелее Уордли. Вес Дюбуа достиг 115,16 кг, в то время как Уордли весил 112,6 кг.

Результаты взвешивания Дюбуа и Уордли следующие:

- Даниэль Дюбуа - 115,16 кг
- Фабио Уордли - 112,6 кг

Накануне боя британцы устроили последнюю "битву взглядов".



В первом бою, который состоялся в мае этого года, Дюбуа дважды падал на канвас в начальных раундах, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде, отняв у него титул WBO.

Ранее Уордли предсказал исход предстоящего реванша с Дюбуа.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости