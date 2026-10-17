Дюбуа против Уордли: реванш за титул WBO намечен на 17 октября в Лондоне
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Супертяжеловес и нынешний обладатель титула WBO Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) готовится к повторному поединку с бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).
Этот реванш между двумя британскими боксерами намечен на 17 октября и состоится на арене O2 в Лондоне.
Перед предстоящим боем оба боксера прошли обязательное взвешивание, в ходе которого Дюбуа оказался тяжелее Уордли. Вес Дюбуа достиг 115,16 кг, в то время как Уордли весил 112,6 кг.
Результаты взвешивания Дюбуа и Уордли следующие:
- Даниэль Дюбуа - 115,16 кг
- Фабио Уордли - 112,6 кг
Накануне боя британцы устроили последнюю "битву взглядов".
ONE DAY OUT 💥 Daniel Dubois & Fabio Wardley come face-to-face for the final time before their mouthwatering clash tomorrow night 😤🔥 #DuboisWardley2 | Tomorrow | The O2, London | DAZN https://t.co/OyWwq8K5RB— Queensberry Promotions (@Queensberry) October 16, 2026
В первом бою, который состоялся в мае этого года, Дюбуа дважды падал на канвас в начальных раундах, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде, отняв у него титул WBO.
Ранее Уордли предсказал исход предстоящего реванша с Дюбуа.