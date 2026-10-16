Боксер Итаума: Поражение не изменит мою цель, вернусь на ринг в 2027 году
"Я вернусь", - уверен Итаума, несмотря на поражение в бою с Хрговичем.
21-летний боксер не смог одержать победу, несмотря на уверенные действия на ринге, проиграв в девятом раунде.
Итаума признал, что ему пришлось потратить время на принятие произошедшего.
Итаума сказал:
Довольно длительное время я никак не мог смириться с тем, что произошло именно так, как произошло. Я совершенно уверенно вел в ходе боя, но затем мое тело вдруг постепенно начало просто отказывать.
Несмотря на неудачу, боксер подчеркнул, что он доволен своими действиями и не планирует отказываться от своих целей.
Британец утверждает:
Исходя из моих познаний, мастерства и опыта, я показал хороший бокс. Но я вернусь. Быть боксером - это неотъемлемая часть моего существа, и только одно-единственное поражение ничего не изменит.
Итаума также отметил, что Хргович не удивил его своими техническими навыками, но проявил удивительную стойкость. По мнению британца, именно этого ему не хватило в критический момент.
Боксер добавил:
Я был в шаге от великих свершений. Возможно, именно такого опыта мне и не доставало.
Ожидается, что Итаума вернется на ринг в январе 2027 года. Бой с Хрговичем стал его первым профессиональным поражением.
Напомним, что команда Дюбуа была обвинена в нарушениях перед боем с Уордли.
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