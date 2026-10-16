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Боксер Итаума: Поражение не изменит мою цель, вернусь на ринг в 2027 году

"Я вернусь", - уверен Итаума, несмотря на поражение в бою с Хрговичем.
Боксер Итаума: Поражение не изменит мою цель, вернусь на ринг в 2027 году
Мозес Итаума / Getty Images

21-летний боксер не смог одержать победу, несмотря на уверенные действия на ринге, проиграв в девятом раунде.

Итаума признал, что ему пришлось потратить время на принятие произошедшего.

Итаума сказал:

Довольно длительное время я никак не мог смириться с тем, что произошло именно так, как произошло. Я совершенно уверенно вел в ходе боя, но затем мое тело вдруг постепенно начало просто отказывать.



Несмотря на неудачу, боксер подчеркнул, что он доволен своими действиями и не планирует отказываться от своих целей.

Британец утверждает:

Исходя из моих познаний, мастерства и опыта, я показал хороший бокс. Но я вернусь. Быть боксером - это неотъемлемая часть моего существа, и только одно-единственное поражение ничего не изменит.



Итаума также отметил, что Хргович не удивил его своими техническими навыками, но проявил удивительную стойкость. По мнению британца, именно этого ему не хватило в критический момент.

Боксер добавил:

Я был в шаге от великих свершений. Возможно, именно такого опыта мне и не доставало.



Ожидается, что Итаума вернется на ринг в январе 2027 года. Бой с Хрговичем стал его первым профессиональным поражением.

Напомним, что команда Дюбуа была обвинена в нарушениях перед боем с Уордли.

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