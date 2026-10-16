Экс-чемпион мира Беринчик возвращается в ринг: бой с Ханаковым в октагоне 22 ноября

Беринчик готовится к боксерскому поединку с Ханаковым в рамках ММА-турнира Arena, который состоится 22 ноября в Киеве.

38-летний экс-чемпион мира по боксу готовится к предстоящему поединку с Боваром Ханаковым, как он сообщил в интервью для Чемпиона. Бой намечен на 22 ноября и пройдет в Киеве.



Поединок будет частью второго турнира ММА-промоушена Arena, который состоится в Дворце спорта. Несмотря на то, что это событие по ММА, бой между Беринчиком и Ханаковым будет проходить по боксерским правилам, но в ММА-перчатках.

Беринчик заявил:

Я давно мечтал после боя на голых кулаках вернуться в какой-то такой экшен, и это мне очень импонирует. Октагон, перчатки поменьше. Соперник очень известный, уважаемый, поэтому я решил принять в этом участие.

Беринчик вместе со своей командой намерены проанализировать предыдущие бои Ханакова, чтобы выявить его слабые и сильные стороны.Бой будет состоять из пяти раундов по три минуты каждый. Боксеры будут использовать перчатки весом в одну унцию, а бой будет проходить по боксерским правилам.

Беринчик поделился:

Будем обязательно делать яркое шоу и придумаем эффектный выход. Потому что, возможно, это мои последние поединки.

Но, несмотря на участие в ММА-событии, Беринчик не собирается переходить в ММА. По его словам, подготовка к полноценному бою по правилам ММА заняла бы от полугода до года.

Боксер подчеркнул:

А вообще, лучше бокса только бокс. И бокс в октагоне.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Отметим, что в августе 2026 года Беринчик уступил Сэму Ноуксу единогласным решением судей в бою за титул WBO International. Теперь он планирует вернуться на ринг 22 ноября, где его соперником будет Бовар Ханаков, имеющий на своем счету два поражения и одну победу в профессиональном боксе.