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Британские тяжеловесы готовятся к реваншу: Дюбуа против Уордли 17 октября

Офо обвиняет команду Дюбуа в неспортивном поведении и недостаточном освещении нарушений в первом бою.
Британские тяжеловесы готовятся к реваншу: Дюбуа против Уордли 17 октября
Пресс-конференция перед боем / Getty Images

Британские тяжеловесы вновь встретятся на ринге в субботу, 17 октября, на арене O2 в Лондоне. Первый поединок между ними состоялся в мае и завершился тем, что Дюбуа нокаутировал своего соперника в 11-м раунде, несмотря на два нокдауна в начальных трех раундах.

На пресс-конференции перед предстоящим реваншем Офо подчеркнул, что в первом бою были моменты, которые не получили должного освещения.

Менеджер Уордли заявил:

Боксирование основывалось преимущественно на приемах, используемых в регби, было множество ударов, выполненных головой, а также бил он по затылку. Поэтому с нашей стороны будет отчаянное сопротивление. Мы задались целью убедиться, что подобное больше не повторится.



Офо также выразил недовольство поведением команды Дюбуа после первого боя, утверждая, что они проявили неуважение к Уордли после его поражения.

Дюбуа, его тренер Дон Чарльз и менеджер Риз Хан не вступали в спор с представителем соперника.

Несмотря на претензии команды Уордли, официальные решения о нарушениях правил в первом бою не принимались.

Вероятно, что Верхувен встретится с Уайлдером на ринге.

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