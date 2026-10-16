Британские тяжеловесы готовятся к реваншу: Дюбуа против Уордли 17 октября
Офо обвиняет команду Дюбуа в неспортивном поведении и недостаточном освещении нарушений в первом бою.
Британские тяжеловесы вновь встретятся на ринге в субботу, 17 октября, на арене O2 в Лондоне. Первый поединок между ними состоялся в мае и завершился тем, что Дюбуа нокаутировал своего соперника в 11-м раунде, несмотря на два нокдауна в начальных трех раундах.
На пресс-конференции перед предстоящим реваншем Офо подчеркнул, что в первом бою были моменты, которые не получили должного освещения.
Менеджер Уордли заявил:
Боксирование основывалось преимущественно на приемах, используемых в регби, было множество ударов, выполненных головой, а также бил он по затылку. Поэтому с нашей стороны будет отчаянное сопротивление. Мы задались целью убедиться, что подобное больше не повторится.
Офо также выразил недовольство поведением команды Дюбуа после первого боя, утверждая, что они проявили неуважение к Уордли после его поражения.
Дюбуа, его тренер Дон Чарльз и менеджер Риз Хан не вступали в спор с представителем соперника.
Несмотря на претензии команды Уордли, официальные решения о нарушениях правил в первом бою не принимались.
Вероятно, что Верхувен встретится с Уайлдером на ринге.
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