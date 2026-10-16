Британские тяжеловесы готовятся к реваншу: Дюбуа против Уордли 17 октября

Офо обвиняет команду Дюбуа в неспортивном поведении и недостаточном освещении нарушений в первом бою.

Британские тяжеловесы вновь встретятся на ринге в субботу, 17 октября, на арене O2 в Лондоне. Первый поединок между ними состоялся в мае и завершился тем, что Дюбуа нокаутировал своего соперника в 11-м раунде, несмотря на два нокдауна в начальных трех раундах.



На пресс-конференции перед предстоящим реваншем Офо подчеркнул, что в первом бою были моменты, которые не получили должного освещения.

Менеджер Уордли заявил:

Боксирование основывалось преимущественно на приемах, используемых в регби, было множество ударов, выполненных головой, а также бил он по затылку. Поэтому с нашей стороны будет отчаянное сопротивление. Мы задались целью убедиться, что подобное больше не повторится.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook