Верховен против Уайлдера: кикбоксер готов к бою в рамках андеркарда Джошуа - Фьюри

Верховен получил предложение боя с Уайлдером, ранее рассматривавшим Усика и других боксеров в качестве соперников.

Нидерландский профессиональный кикбоксер Рико Верховен заявил о получении предложения провести бой против Деонтея Уайлдера из США.



Уайлдер ранее намеревался устроить поединок с Александром Усиком и рассматривал Джея Опетаю и Криса Биллама-Смита в качестве возможных соперников.



Тем не менее, Верховен стал тем, кто внес вариант боя с Уайлдером. Он утверждает, что ему было предложено встретиться с американцем в рамках андеркарда Джошуа - Фьюри в Кардиффе.



"Могу сказать только то, что мне предложили этот бой. Мне предложили Деонтея Уайлдера. Я согласился... Детали ещё предстоит обсудить. Но для этого я жду ответа. Так что, если с другой стороны прозвучит "да", бой состоится", - сказал Верховен.



Верховен также выразил намерение продолжить свою боксерскую карьеру и выразил надежду на встречу с Энтони Джошуа.



Ранее обсуждались возможные соперники Александра Усика.