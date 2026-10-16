Верховен против Уайлдера: кикбоксер готов к бою в рамках андеркарда Джошуа - Фьюри
Нидерландский профессиональный кикбоксер Рико Верховен заявил о получении предложения провести бой против Деонтея Уайлдера из США.
Уайлдер ранее намеревался устроить поединок с Александром Усиком и рассматривал Джея Опетаю и Криса Биллама-Смита в качестве возможных соперников.
Тем не менее, Верховен стал тем, кто внес вариант боя с Уайлдером. Он утверждает, что ему было предложено встретиться с американцем в рамках андеркарда Джошуа - Фьюри в Кардиффе.
"Могу сказать только то, что мне предложили этот бой. Мне предложили Деонтея Уайлдера. Я согласился... Детали ещё предстоит обсудить. Но для этого я жду ответа. Так что, если с другой стороны прозвучит "да", бой состоится", - сказал Верховен.
Верховен также выразил намерение продолжить свою боксерскую карьеру и выразил надежду на встречу с Энтони Джошуа.
Ранее обсуждались возможные соперники Александра Усика.