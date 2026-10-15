Экс-чемпион предусмотрел, каким будет реванш Дюбуа - Уордли

Фрэмптон: последствия предыдущего боя могут повлиять на способности Уордли в предстоящем реванше с Дюбуа.

В предстоящие выходные на стадионе O2 в Лондоне боксеры Дюбуа и Уордли вновь встретятся в ринге. Их исходный бой, который произошел в мае 2026 года, был наполнен напряжением, и каждый из них неоднократно ставил своего противника в сложную ситуацию.



Однако Фрэмптон высказал опасения, что последствия предыдущего боя могут сказаться на способности Уордли в предстоящем реванше.



"Фабио тоже провел немало тяжелых боев, и они дают о себе знать. Но тот поединок особенно сильно изматывал - такой бой может отнять годы жизни. Возможно, после него он уже никогда не будет прежним", - заявил Фрэмптон.



По мнению бывшего чемпиона, это может стать преимуществом для Дюбуа.



"Несколько раз Фабио загонял Даниэля в сложное положение, но я могу представить, что на этот раз для Даниэля все пройдет легче", - добавил эксперт.



Фрэмптон также признал, что с большим нетерпением ожидает реванша между Дюбуа и Уордли, чем анонсированный на декабрь бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.



По его словам, Фьюри и Джошуа уже прошли пик своих карьер, в то время как Дюбуа и Уордли находятся на этапе, когда их бои могут предложить зрителям особенно захватывающий бокс.



Стоит отметить, что вчера Дюбуа и Уордли впервые встретились взглядом в рамках недели боя.