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Дюбуа против Уордли: повтор или отмщение? Британские боксеры готовятся к реваншу

Британские боксеры Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли готовятся к реваншу на арене O2 в Лондоне 17 октября.
Дюбуа против Уордли: повтор или отмщение? Британские боксеры готовятся к реваншу
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли / Getty Images

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Текущий обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) готовится к повторному поединку с бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

Следующий поединок между этими британскими боксерами намечен на 17 октября и состоится на арене O2 в Лондоне.

14 октября, в среду, спортсмены встретились в Лондоне для первой встречи на этой неделе, которая предшествует бою.



Вспомним, что в первом поединке, который прошел в мае этого года, Дюбуа дважды был на канвасе в начальных раундах, но в конечном итоге одолел Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде, отняв у него титул WBO.

Ранее Уордли предсказывал исход предстоящего повторного поединка с Дюбуа.

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