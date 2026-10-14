Дюбуа против Уордли: повтор или отмщение? Британские боксеры готовятся к реваншу

Британские боксеры Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли готовятся к реваншу на арене O2 в Лондоне 17 октября.

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Текущий обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) готовится к повторному поединку с бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).



Следующий поединок между этими британскими боксерами намечен на 17 октября и состоится на арене O2 в Лондоне.



14 октября, в среду, спортсмены встретились в Лондоне для первой встречи на этой неделе, которая предшествует бою.

REPEAT OR REVENGE? 🤔 Daniel Dubois and Fabio Wardley face-off to kick off fight week ahead of their rematch 😤 #DuboisWardley2 | Oct 17 | Live on DAZN https://t.co/99LRoOSDvX — Ring Magazine (@ringmagazine) October 14, 2026

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