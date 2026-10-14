Хргович в раздумьях: объединительный бой или защита титула?

Хргович рассматривает возможность объединительного боя или защиты титула против Санчеса.

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Филип Хргович, действующий обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, обсудил свои ближайшие планы в боксе, при этом он признал, что еще не принял окончательного решения о том, кто будет его следующим соперником.



Хргович, родом из Хорватии, упомянул, что рассматривает возможность проведения объединительного боя с другим чемпионом в своей весовой категории или защиты своего титула против обязательного претендента Фрэнка Санчеса.

Слова Хрговича приводит издание The Ring:

Сейчас у меня есть несколько вариантов: победитель реванша между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли, Агит Кабайел или, возможно, мой обязательный претендент. Мы все еще не знаем, в какую сторону повернется ситуация, но есть несколько хороших вариантов, так что в итоге увидим.

Ранее стало известно, что промоутер Хрговича предполагает, что его подопечный будет защищать свой титул против Санчеса.