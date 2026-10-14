Дюбуа обещает быстрый нокаут в реванше с Уордли

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Даниэль Дюбуа, британский супертяжеловес и обладатель титула WBO, поделился своими прогнозами на предстоящий реванш с Фабио Уордли.



Дюбуа убежден, что в повторном поединке он одолеет соперника быстрее, чем в их первом бою.

Слова Дюбуа приводит издание The Ring:

Он наверняка черпает уверенность из того, что сумел достать меня в самом начале, но на этот раз я кое-что припас для него. Мне просто нужно было через это пройти. Это было испытание и возможность стряхнуть с себя ржавчину. Вот и все. Больше никаких медленных стартов. Я как следует разомнусь и с первых секунд начну атаковать.

Мне нужно действовать более хладнокровно и точно, чтобы закончить бой раньше. Жаль, что я не бросился добивать его раньше. Жаль, что не заметил подходящий момент, но теперь у меня есть возможность все исправить. Для меня это был хороший бой, чтобы стряхнуть с себя ржавчину, и я получил возможность провести несколько раундов. Теперь я хочу разобраться с ним быстрее, покончить со всем этим и двигаться дальше.