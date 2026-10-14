Уордли против Дюбуа: битва за возвращение чемпионского титула WBO

Уордли отвергает предположения Чисоры о завершении карьеры, нацеливаясь на реванш с Дюбуа и возвращение титула WBO.

Чисора высказал предположение, что Уордли может рассматривать предстоящий поединок как возможность подзаработать перед завершением своей боксерской карьеры, особенно после того, как он потерпел поражение в первом бою. Однако 31-летний британский боксер отклонил эти догадки, напомнив ветерану о его собственных публичных высказываниях.

Уордли заметил:

Забавно было услышать это из уст Дерека, которому самому следовало завершить карьеру еще много-много лет назад, но он зачем-то продолжал выступать. Затем последовало его объявление об уходе, и вот не так давно он вдруг снова заявил, что собирается выходить на ринг.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook