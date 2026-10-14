Уордли против Дюбуа: битва за возвращение чемпионского титула WBO
Уордли отвергает предположения Чисоры о завершении карьеры, нацеливаясь на реванш с Дюбуа и возвращение титула WBO.
Чисора высказал предположение, что Уордли может рассматривать предстоящий поединок как возможность подзаработать перед завершением своей боксерской карьеры, особенно после того, как он потерпел поражение в первом бою. Однако 31-летний британский боксер отклонил эти догадки, напомнив ветерану о его собственных публичных высказываниях.
Уордли заметил:
Забавно было услышать это из уст Дерека, которому самому следовало завершить карьеру еще много-много лет назад, но он зачем-то продолжал выступать. Затем последовало его объявление об уходе, и вот не так давно он вдруг снова заявил, что собирается выходить на ринг.
Уордли и Дюбуа встретятся в ринге в Лондоне в субботу, 17 октября. Их первый поединок состоялся в мае и завершился победой Дюбуа после напряженного боя, в котором оба боксера столкнулись с трудностями. Уордли получил серьезные травмы лица, включая рассечение носа.
После поражения Уордли решил воспользоваться шансом на реванш, предусмотренным в контракте. Теперь его цель - вернуть себе чемпионский титул WBO в тяжелом весе.
Если Уордли одолеет Дюбуа, это укрепит его позиции среди лидеров тяжеловесов. Однако сам боксер не считает, что его будущая карьера должна полностью зависеть от исхода предстоящего поединка.
В заключение, стоит отметить, что сын Кости Цзю может превзойти достижения своего отца.
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