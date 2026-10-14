Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Тим Цзю готовится к бою жизни: сын легенды против чемпиона WBA Эрисланди Лары

Цзю младший стремится превзойти достижения отца Кости Цзю в предстоящем бою с Ларой.
Тим Цзю готовится к бою жизни: сын легенды против чемпиона WBA Эрисланди Лары
Тим Цзю / Getty Images

Профессиональный боксер Тим Цзю готовится к поединку с текущим чемпионом WBA в среднем весе 43-летним Эрисланди Ларой.

Хотя оба боксера договорились о бое, точные детали и дата еще не были официально подтверждены. Предположительно, поединок состоится в Австралии, сообщает talkSPORT.

Для Тима Цзю этот бой является уникальной возможностью достичь того, что не удалось его отцу, Косте Цзю - стать чемпионом мира в двух весовых категориях.

Костя Цзю был чемпионом мира в первом полусреднем весе. Теперь его сын может расширить семейный рекорд, если ему удастся победить Лару и завоевать чемпионский титул.

Цзю младший идет к этому потенциальному титульному бою после трех побед подряд, последняя из которых была над бывшим чемпионом мира Эрролом Спенсом-младшим в июле 2026 года в Сиднее.

Тим Цзю считает этот предстоящий бой критически важным моментом в своей карьере.

"Я всю жизнь ношу фамилию Цзю. Это привилегия, но и давление. Теперь у меня есть шанс написать собственную главу истории. Этот бой может определить мое наследие", - сказал он.

Ранее Дюбуа недавно поставил перед собой амбициозную цель.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости