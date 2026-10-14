Тим Цзю готовится к бою жизни: сын легенды против чемпиона WBA Эрисланди Лары

Цзю младший стремится превзойти достижения отца Кости Цзю в предстоящем бою с Ларой.

Профессиональный боксер Тим Цзю готовится к поединку с текущим чемпионом WBA в среднем весе 43-летним Эрисланди Ларой.



Хотя оба боксера договорились о бое, точные детали и дата еще не были официально подтверждены. Предположительно, поединок состоится в Австралии, сообщает talkSPORT.



Для Тима Цзю этот бой является уникальной возможностью достичь того, что не удалось его отцу, Косте Цзю - стать чемпионом мира в двух весовых категориях.



Костя Цзю был чемпионом мира в первом полусреднем весе. Теперь его сын может расширить семейный рекорд, если ему удастся победить Лару и завоевать чемпионский титул.



Цзю младший идет к этому потенциальному титульному бою после трех побед подряд, последняя из которых была над бывшим чемпионом мира Эрролом Спенсом-младшим в июле 2026 года в Сиднее.



Тим Цзю считает этот предстоящий бой критически важным моментом в своей карьере.



"Я всю жизнь ношу фамилию Цзю. Это привилегия, но и давление. Теперь у меня есть шанс написать собственную главу истории. Этот бой может определить мое наследие", - сказал он.



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