Дюбуа анонсировал стратегию из шести боев на пути к абсолютному чемпионству

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Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа обозначил свои амбиции на перспективу.



Британский боксер высказал свое желание стать абсолютным чемпионом в своем весовом классе, объединив все чемпионские титулы.

Слова Дюбуа приводит The Ring:

Полон стремления называться абсолютным чемпионом, в связи с этим возникла необходимость спланировать боев шесть. Именно на этом я сейчас зациклен: поединков шесть. О завершении карьеры на данном этапе речи быть не может, поскольку я настраиваюсь на шесть больших поединков. В боксе без конкретной цели никак нельзя, так что цель у меня такая, какая есть.

Планируемое должно касаться всех вовлеченных. Какого-то конкретного имени сейчас не назову, но мне нужны те, у кого есть чемпионские пояса. Кого-то конкретного, как первого в очереди, у меня навскидку нет. На примете имеются Кабайел, Хргович, Гассиев - это те, кто постоянно на слуху. А для меня это шесть больших боев.