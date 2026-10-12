"Будущий Насим Хамед": легенда бокса восхищен молодым талантом

Аддин вспоминает волнующий звонок от Хамеда и обсуждение бокса, религии и личной жизни.

Во время беседы с talkSPORT Аддин раскрыл свои чувства, когда получил неожиданный видеозвонок от незнакомца, который оказался самим Хамедом.

Боксер отметил:

Я молниеносно отреагировал, когда увидел, что по FaceTime мне звонит сам Насим. Это был один из самых трогательных и один из самых задушевных телефонных разговоров в моей жизни.

Аддин поделился, что они обсудили множество вопросов, включая религию, бокс и личные вопросы. В процессе беседы Хамед отметил, что многие бойцы пытались имитировать его стиль боя, а затем обратился к молодому спортсмену словами, которые он никогда не забудет.

Аддин процитировал слова легенды:

Сынок, ты становишься наследником Насима Хамеда.

Боксер признал, что эти слова подняли его на седьмое небо. Он также отметил, что сравнения с Хамедом начались еще во время его любительской карьеры.

Аддин заявил:

Для меня это большая честь, что меня сравнивают с ним. Это побуждает меня стремиться стать еще лучше, чем я есть на самом деле.

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Основное сходство между боксерами заключается в их ярком и необычном стиле боя. Хамед славится своими зрелищными выходами на ринг, раскрепощенным поведением и захватывающими боями. За всю его профессиональную карьеру было только одно поражение.Недавно Аддин одержал самую значимую победу в своей карьере, победив Шона Брюса и завоевав титулы чемпиона Великобритании и Содружества в наилегчайшем весе. Молодой боксер остается непобежденным и теперь стремится к успеху на мировой арене.