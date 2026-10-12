Боксерская легенда Вильфредо Гомес: борьба за жизнь в больнице Пуэрто-Рико

Вильфредо Гомес: великий боксер и чемпион, боровшийся до конца.

Последние две недели жизни Вильфредо Гомеса, одного из наиболее уважаемых боксеров Пуэрто-Рико, прошли в больнице из-за проблем с дыханием, как сообщает EFE. Его сын ранее призвал фанатов молиться за здоровье отца.



Гомес признан одним из наиболее выдающихся боксеров в истории Пуэрто-Рико. За время своей профессиональной карьеры он участвовал в 48 боях, 44 из которых завершились его победой, три - поражением, а один - ничьей. Гомес 42 раза одерживал победу нокаутом.



В 1974 году Гомес стал золотым медалистом чемпионата мира по любительскому боксу в Гаване. В профессиональной карьере он завоевал чемпионские титулы в трех весовых категориях. В 1995 году его имя было внесено в Международный зал боксерской славы.



Бывший президент WBO Пако Валькарсель объявил о смерти Гомеса в субботу. Боксеру было 69 лет.

Wilfredo Gomez passed away on Saturday, former WBO President Paco Valcarcel has announced. He was 69 years old. A former three-weight world champion and two-time Ring title holder, Gomez was considered one of the greatest Puerto Rican fighters of all time. https://t.co/BvPFH1ky2U — Ring Magazine (@ringmagazine) October 11, 2026

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