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Боксерская легенда Вильфредо Гомес: борьба за жизнь в больнице Пуэрто-Рико

Вильфредо Гомес: великий боксер и чемпион, боровшийся до конца.
Боксерская легенда Вильфредо Гомес: борьба за жизнь в больнице Пуэрто-Рико
Вильфредо Гомес (справа) в 1984 году / Getty Images

Последние две недели жизни Вильфредо Гомеса, одного из наиболее уважаемых боксеров Пуэрто-Рико, прошли в больнице из-за проблем с дыханием, как сообщает EFE. Его сын ранее призвал фанатов молиться за здоровье отца.

Гомес признан одним из наиболее выдающихся боксеров в истории Пуэрто-Рико. За время своей профессиональной карьеры он участвовал в 48 боях, 44 из которых завершились его победой, три - поражением, а один - ничьей. Гомес 42 раза одерживал победу нокаутом.

В 1974 году Гомес стал золотым медалистом чемпионата мира по любительскому боксу в Гаване. В профессиональной карьере он завоевал чемпионские титулы в трех весовых категориях. В 1995 году его имя было внесено в Международный зал боксерской славы.

Бывший президент WBO Пако Валькарсель объявил о смерти Гомеса в субботу. Боксеру было 69 лет.



Одно из наиболее важных достижений Гомеса - серия из 17 защит титула чемпиона мира, все из которых завершились нокаутом. Этот рекорд был установлен в категории второго легчайшего веса. Среди его знаменитых побед - победа над мексиканцем Карлосом Сарате, который также является членом Международного зала боксерской славы.

Первое поражение в профессиональной карьере Гомеса случилось в сентябре 1981 года от мексиканца Сальвадора Санчеса, который нокаутировал его в восьмом раунде. Но Гомес не сдался и продолжил свою карьеру, завоевав титулы в двух других весовых категориях.

В свежих новостях боксерского мира, стало известно, что британский боксер получил шанс сразиться с российским противником.

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