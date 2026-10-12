Бивол против Смита: битва за чемпионские пояса в Екатеринбурге 12 декабря

Бивол и Смит готовятся к боксерскому поединку за чемпионские титулы в Екатеринбурге.

Боксерская встреча, запланированная на 12 декабря, состоится в Екатеринбурге.



Поединок организуют RCC Boxing и Matchroom, а DAZN будет отвечать за его трансляцию. Договоренность о проведении боя была достигнута еще в августе, но официальное подтверждение заняло около двух месяцев.



Бивол будет драться за чемпионские титулы по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. Ранее WBO отказалась признать защиту Бивола против Майкла Айферта, которая прошла в мае на той же арене, из-за продолжающегося вторжения России в Украину. В итоге бой не получил статуса титульного по версии WBO.



Каллум Смит последний раз выходил на ринг в феврале 2025 года, когда победил Джошуа Буатси и завоевал временный титул WBO. Затем он должен был встретиться с Дэвидом Моррелем, но был вынужден отказаться из-за травмы ребра.



Бивол также пропустил большую часть предыдущего и текущего сезонов из-за проблем со здоровьем. В феврале 2025 года он победил Артура Бетербиева, а после операции на спине вернулся на ринг в мае 2026 года и одержал победу над Михаэлем Айфертом из Германии. В июле Биволу пришлось снова лечь под нож - на этот раз на левом локте.



Теперь у Смита есть возможность отобрать у Бивола чемпионские пояса и стать чемпионом мира в полутяжелом весе.