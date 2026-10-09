Билеты на бой Фьюри против Джошуа раскуплены за 40 минут: цены шокировали фанатов

Стоимость билетов на бой Фьюри и Джошуа достигла 13 128 фунтов, вызвав недовольство среди фанатов.

Билеты на предстоящий боксерский поединок между бывшими обладателями титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа были раскуплены в течение менее 40 минут.



Цена на самые элитные билеты на это спортивное мероприятие достигала 13 128 британских фунтов. В то время как билеты в последних рядах обходились в 228,20 фунта, а места на уровне ринга стоили от 1600 фунтов.



Некоторые фанаты высказали свое разочарование высокими ценами в социальных медиа. К тому же, некоторые из них столкнулись с трудностями при покупке билетов через Ticketmaster.



Запланированный на 11 декабря 2026 года бой между Фьюри и Джошуа пройдет на стадионе Principality в Кардиффе, вмещающем около 80 тысяч зрителей. Будет разыгран вакантный титул WBA Super в супертяжелом весе.



Это будет первый прямой бой на профессиональном ринге между 38-летним Фьюри и 36-летним Джошуа после многих лет ривальности.



Стоит отметить, что Фьюри намерен провести третий бой с Усиком, утверждая, что он победил в двух предыдущих.