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Билеты на бой Фьюри против Джошуа раскуплены за 40 минут: цены шокировали фанатов

Стоимость билетов на бой Фьюри и Джошуа достигла 13 128 фунтов, вызвав недовольство среди фанатов.
Билеты на бой Фьюри против Джошуа раскуплены за 40 минут: цены шокировали фанатов
Фьюри - Джошуа / Getty Images

Билеты на предстоящий боксерский поединок между бывшими обладателями титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа были раскуплены в течение менее 40 минут.

Цена на самые элитные билеты на это спортивное мероприятие достигала 13 128 британских фунтов. В то время как билеты в последних рядах обходились в 228,20 фунта, а места на уровне ринга стоили от 1600 фунтов.

Некоторые фанаты высказали свое разочарование высокими ценами в социальных медиа. К тому же, некоторые из них столкнулись с трудностями при покупке билетов через Ticketmaster.

Запланированный на 11 декабря 2026 года бой между Фьюри и Джошуа пройдет на стадионе Principality в Кардиффе, вмещающем около 80 тысяч зрителей. Будет разыгран вакантный титул WBA Super в супертяжелом весе.

Это будет первый прямой бой на профессиональном ринге между 38-летним Фьюри и 36-летним Джошуа после многих лет ривальности.

Стоит отметить, что Фьюри намерен провести третий бой с Усиком, утверждая, что он победил в двух предыдущих.

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