Альварес против Мбилли: боксерский вечер Mexico vs The World в Эр-Рияде

Mexico vs The World: Альварес и Мбилли встретятся в ринге 31 октября. Это будет первый бой Альвареса после проигрыша в 2025 году.

31 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет боксерский поединок между экс-чемпионом мира Саулем Альваресом и текущим обладателем титула WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли.



Событие, получившее название Mexico vs The World, включает в себя десять боев.



Помимо главного боя, три другие поединка будут за чемпионские титулы:

Сауль Альварес - Кристиан Мбилли - титул WBC во втором среднем весе.

- титул WBC во втором среднем весе. Хайме Мунгия - Никита Зон - титул WBA во втором среднем весе.

- титул WBA во втором среднем весе. Рафаэль Эспиноса - Лоренцо Парра - титул WBO в полулегком весе.

- титул WBO в полулегком весе. Линдольфо Дельгадо - Артур Биярсланнов - вакантный титул IBF в первом полусреднем весе.

- вакантный титул IBF в первом полусреднем весе. Давид Пикассо - Карл Джеймс Мартин - второй легчайший вес.

- второй легчайший вес. Рейто Цуцуми - Раймундо Рохас - второй полулегкий вес.

- второй полулегкий вес. Султан Альмохаммед - Эрик Вильегас - второй полулегкий вес.

- второй полулегкий вес. Бек Нурмаганбет - Маркос Васкес - второй средний вес.

- второй средний вес. Карлос Эмилиано - Флавиус Бя - средний вес.

- средний вес. Брайан Леон - Эктор Агирре - второй средний вес.

В общей сложности в течение вечера состоится четыре титульных боя.



Это будет первый выход Альвареса на ринг после его проигрыша Теренсу Кроуфорду в сентябре 2025 года, в результате которого он лишился чемпионских титулов в четырех основных версиях.



Мбилли вступает в бой с впечатляющим рекордом - 29 побед в 30 боях.



Отметим, что ранее было опубликовано видео совместной тренировки Альвареса и Усика.