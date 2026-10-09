Альварес против Мбилли: боксерский вечер Mexico vs The World в Эр-Рияде
Mexico vs The World: Альварес и Мбилли встретятся в ринге 31 октября. Это будет первый бой Альвареса после проигрыша в 2025 году.
31 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет боксерский поединок между экс-чемпионом мира Саулем Альваресом и текущим обладателем титула WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли.
Событие, получившее название Mexico vs The World, включает в себя десять боев.
Помимо главного боя, три другие поединка будут за чемпионские титулы:
- Сауль Альварес - Кристиан Мбилли - титул WBC во втором среднем весе.
- Хайме Мунгия - Никита Зон - титул WBA во втором среднем весе.
- Рафаэль Эспиноса - Лоренцо Парра - титул WBO в полулегком весе.
- Линдольфо Дельгадо - Артур Биярсланнов - вакантный титул IBF в первом полусреднем весе.
- Давид Пикассо - Карл Джеймс Мартин - второй легчайший вес.
- Рейто Цуцуми - Раймундо Рохас - второй полулегкий вес.
- Султан Альмохаммед - Эрик Вильегас - второй полулегкий вес.
- Бек Нурмаганбет - Маркос Васкес - второй средний вес.
- Карлос Эмилиано - Флавиус Бя - средний вес.
- Брайан Леон - Эктор Агирре - второй средний вес.
В общей сложности в течение вечера состоится четыре титульных боя.
Это будет первый выход Альвареса на ринг после его проигрыша Теренсу Кроуфорду в сентябре 2025 года, в результате которого он лишился чемпионских титулов в четырех основных версиях.
Мбилли вступает в бой с впечатляющим рекордом - 29 побед в 30 боях.
Отметим, что ранее было опубликовано видео совместной тренировки Альвареса и Усика.
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