Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Альварес против Мбилли: боксерский вечер Mexico vs The World в Эр-Рияде

Mexico vs The World: Альварес и Мбилли встретятся в ринге 31 октября. Это будет первый бой Альвареса после проигрыша в 2025 году.
Альварес против Мбилли: боксерский вечер Mexico vs The World в Эр-Рияде
Канело Альварес / Getty Images

31 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет боксерский поединок между экс-чемпионом мира Саулем Альваресом и текущим обладателем титула WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли.

Событие, получившее название Mexico vs The World, включает в себя десять боев.

Помимо главного боя, три другие поединка будут за чемпионские титулы:

  • Сауль Альварес - Кристиан Мбилли - титул WBC во втором среднем весе.
  • Хайме Мунгия - Никита Зон - титул WBA во втором среднем весе.
  • Рафаэль Эспиноса - Лоренцо Парра - титул WBO в полулегком весе.
  • Линдольфо Дельгадо - Артур Биярсланнов - вакантный титул IBF в первом полусреднем весе.
  • Давид Пикассо - Карл Джеймс Мартин - второй легчайший вес.
  • Рейто Цуцуми - Раймундо Рохас - второй полулегкий вес.
  • Султан Альмохаммед - Эрик Вильегас - второй полулегкий вес.
  • Бек Нурмаганбет - Маркос Васкес - второй средний вес.
  • Карлос Эмилиано - Флавиус Бя - средний вес.
  • Брайан Леон - Эктор Агирре - второй средний вес.

В общей сложности в течение вечера состоится четыре титульных боя.

Это будет первый выход Альвареса на ринг после его проигрыша Теренсу Кроуфорду в сентябре 2025 года, в результате которого он лишился чемпионских титулов в четырех основных версиях.

Мбилли вступает в бой с впечатляющим рекордом - 29 побед в 30 боях.

Отметим, что ранее было опубликовано видео совместной тренировки Альвареса и Усика.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости