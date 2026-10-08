Чисора отказывается от реванша с Уайлдером: следующий бой - с Усиком

"Уайлдер выбрал Усика вместо реванша со мной", - заявляет Чисора.

Бывший претендент на титул чемпиона в супертяжелом весе Дерек Чисора объявил, что не намерен устраивать реванш с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером после поражения в апреле этого года.



Чисора, британец, занимающийся боксом, утверждает, что следующий противник Уайлдера будет Александр Усик, бывший абсолютный чемпион в своем дивизионе.



"Реванша с Уайлдером не будет. Он будет драться с Александром Усиком", - говорит Чисора, цитирует его IFN Boxing.



Стоит отметить, что в апреле Чисора уступил Уайлдеру по решению судей.



Ранее на предложение Усика провести бой отозвался менеджер Уайлдера.