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Чисора отказывается от реванша с Уайлдером: следующий бой - с Усиком

"Уайлдер выбрал Усика вместо реванша со мной", - заявляет Чисора.
Чисора отказывается от реванша с Уайлдером: следующий бой - с Усиком
Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший претендент на титул чемпиона в супертяжелом весе Дерек Чисора объявил, что не намерен устраивать реванш с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером после поражения в апреле этого года.

Чисора, британец, занимающийся боксом, утверждает, что следующий противник Уайлдера будет Александр Усик, бывший абсолютный чемпион в своем дивизионе.

"Реванша с Уайлдером не будет. Он будет драться с Александром Усиком", - говорит Чисора, цитирует его IFN Boxing.

Стоит отметить, что в апреле Чисора уступил Уайлдеру по решению судей.

Ранее на предложение Усика провести бой отозвался менеджер Уайлдера.

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