Организаторы объявили график вечера бокса: когда ждать выхода Фьюри и Джошуа

Британские боксеры Фьюри и Джошуа встретятся на ринге 11 декабря в Уэльсе для боя за титул WBA Super.

Бывшие обладатели титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) установили дату своего предстоящего поединка на декабрь.



Два британских боксера встретятся на ринге 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс, где будет проходить бой за титул WBA Super.



Sky Sports отмечает, что Фьюри и Джошуа должны выйти на ринг для главного боя вечера примерно в 1:00 ночи по местному времени (3:00 ночи по киевскому времени).



Уточняется, что стадион Principality, на котором пройдет бой, будет открыт до 03:30 по местному времени. Об этом было заявлено в городском совете Кардиффа.



Время начала главного боя было выбрано с учетом американской аудитории, что было важно для Турки Аль аш-Шейха, Дэйна Уайта и Netflix, который будет осуществлять трансляцию боя.



Ранее промоутер Джошуа рассматривал возможность проведения реванша с Фьюри.