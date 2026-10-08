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Организаторы объявили график вечера бокса: когда ждать выхода Фьюри и Джошуа

Британские боксеры Фьюри и Джошуа встретятся на ринге 11 декабря в Уэльсе для боя за титул WBA Super.
Организаторы объявили график вечера бокса: когда ждать выхода Фьюри и Джошуа
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывшие обладатели титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) установили дату своего предстоящего поединка на декабрь.

Два британских боксера встретятся на ринге 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс, где будет проходить бой за титул WBA Super.

Sky Sports отмечает, что Фьюри и Джошуа должны выйти на ринг для главного боя вечера примерно в 1:00 ночи по местному времени (3:00 ночи по киевскому времени).

Уточняется, что стадион Principality, на котором пройдет бой, будет открыт до 03:30 по местному времени. Об этом было заявлено в городском совете Кардиффа.

Время начала главного боя было выбрано с учетом американской аудитории, что было важно для Турки Аль аш-Шейха, Дэйна Уайта и Netflix, который будет осуществлять трансляцию боя.

Ранее промоутер Джошуа рассматривал возможность проведения реванша с Фьюри.

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