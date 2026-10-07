Филип Хргович готовится к защите титула IBF против Фрэнка Санчеса на родине

Следующий бой Хрговича против Санчеса планируется провести на родине чемпиона в Хорватии, подтвердил Уоррен.

Фрэнк Уоррен, промоутер супертяжеловеса Филипа Хрговича, обладателя титула IBF, раскрыл будущие планы для своего боксера.



Уоррен, который представляет интересы Хрговича из Хорватии, подтвердил, что следующий поединок Хрговича будет защитой его титула против обязательного претендента Фрэнка Санчеса. Ожидается, что бой состоится в родной стране чемпиона.



"Необходимо снять шляпу перед Филипом за победу над Мозесом Итаумой - он крепкий боец. Ему пришлось выдержать натиск, но он оставался в игре. Это очень напомнило мне некоторые поединки Джо Джойса, когда ему тоже приходилось терпеть удары, а потом - бам!

В награду мы организуем ему бой в Хорватии. Он хочет подраться в Хорватии. Мы заплатили Фрэнку Санчесу отступные за поединок с Итаумой. Да, он будет следующим соперником. Надеюсь, что мы проведем этот бой в Хорватии. Сейчас мы как раз над этим работаем, это будет еще один большой бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе", - заявил Уоррен в интервью Playbook Boxing.



Ранее Санчес предположил возможную дату боя с Хрговичем.