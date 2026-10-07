Итаума готовится к возвращению на ринг после поражения от Хрговича

Мозес Итаума готовится к возвращению на ринг в начале следующего года, стремясь восстановить свой рабочий ритм после поражения от Филипа Хрговича.

Мозес Итаума, британский супертяжеловес, который находится под контролем промоутера Фрэнка Уоррена, готовит себя к следующему поединку после поражения от Филипа Хрговича.



Уоррен, представляющий Итауму, объявил о намерении боксера вернуться на боксерский ринг в начале следующего года.



"Мозес вернется в январе, снова выйдет в ринг. Ему нужно снова войти в рабочий ритм. И он хочет быть частью всего того, что будет происходить в следующем году. Если он сделает то, на что, как я верю, он способен, то уже довольно скоро снова будет драться за титул чемпиона мира", - заявил Уоррен в беседе с Playbook Boxing.



Напомним, что Итаума впервые потерпел поражение в своей профессиональной карьере в конце августа, когда Хргович нокаутировал его в девятом раунде.



Ранее стало известно, что Итаума хотел немедленного реванша с Хрговичем, но его промоутер посоветовал ему не спешить.